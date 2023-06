Erzgebirge Aue hat einen weiteren Spieler aus dem Nachwuchsbereich zu den Profis hochgezogen. Nach Franco Schädlich und Finn Hetzsch hat nun auch U19-Spieler Luc Elsner einen Vertrag für das Drittliga-Team unterschrieben. Das teilte der FCE am Samstag (24. Juni 2023) mit.

"Wir als Verein wollen junge Spieler wie Luc fördern und ihnen die Möglichkeit geben, ihr Potenzial auf höchstem Niveau zu entfalten. Der Übergang vom Jugend- zum Profibereich ist ein wichtiger Meilenstein für jeden Spieler, und wir sind zuversichtlich, dass Luc die Herausforderungen meistern wird", erklärte Aue-Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich in einer Vereinsmitteilung.

Der 19 Jahre alte Mittelstürmer war 2014 aus Grimma in den Nachwuchs der "Veilchen" gewechselt und durchlief dort die Jugendabteilungen. "Ich bin überglücklich und dankbar für diese Chance, mich bei der 1. Mannschaft beweisen zu können. Es ist ein Traum, den Sprung in den Profibereich zu schaffen, und ich werde hart arbeiten, um mein Bestes für das Team zu geben", so Elsner.