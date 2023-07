Schweiß, Schmerzen – und Zuversicht bei Erzgebirge Aue. Der Fußball-Drittligist steckt mitten in der Saisonvorbereitung im Trainingslager in Bad Blankenburg. Drei Wochen vor dem scharfen Start in der 3. Liga gegen Ingolstadt schimmert schon so etwas wie Vorfreude auf die neue Saison durch das Team der „Veilchen“. Und ganz viel Hoffnung, in der kommenden Spielzeit nicht wieder in den Abstiegsstrudel zu kommen.