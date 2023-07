Schiri Sather zeigt Milde

Eine kuriose Szene ereignete sich in der 57. Minute: Patrick Olsen hatte den Auer Neuzugang Marcel Bär per Notbremse zu Fall gebracht. Doch anstatt dem Gäste-Spieler die Rote Karte zu zeigen, veranlasste Schiedsrichter Alexander Sather (Grimma) angesichts der hohen Temperaturen die sofortige Auswechslung Olsens. So konnte Wroclaw die Partie in voller Mannschaftsstärke beenden.

Bevor Aue am 6. August mit dem allerersten Sonntagabendspiel (19:30 Uhr) in der Geschichte der 3. Liga gegen den FC Ingolstadt in die neue Saison startet, stehen noch zwei Tests an: Am 22. Juli gegen Regionalligist Chemie Leipzig und am 29. Juli gegen Bundesligist 1. FC Köln.

Zwickau siegt souverän in Bischofswerda