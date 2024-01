Drittligist Hallescher FC hat in der Saison 22/23 einen Verlust von knapp 560.000 Euro gemacht. Dieses Defizit wurde am Sonntag (14.01.2023) auf der Mitgliederversammlung bekannt und in einer Pressemitteilung bestätigt. Außerdem wurde Jürgen Fox zum neuen Präsidenten ernannt. Die Neuwahl des Präsidenten war nötig, weil Jens Rauschenbach im März 2023 zurückgetreten war.

Trotz des großen Finanzlochs sei der Verein "wirtschaftlich leistungsfähig", hieß es in der Meldung. Ziel sei es nun, die laufende Spielzeit mit einer "schwarzen Null" abzuschließen und das negative Eigenkapital in den nächsten Jahren abzubauen.

Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" zuvor berichtete, sind die Gründe für die Finanzlücke vielschichtig. Zum einen seien es nicht geplante Investitionen für die Spieler Aljaz Casar und Dominik Steczyk im Sommer 2022 sowie von Alexander Winkler, Nik Omladic und Erich Berko in der anschließenden Winterpause gewesen. Zudem trennte sich der Verein von André Meyer und verpflichtete Sreto Ristic. Statt einem Trainer mussten also zwei bezahlt werden. Zu Mehrkosten führten außerdem Strafzahlungen an den DFB für Fan-Vergehen von rund 100.000 Euro, gestiegene Lohnkosten für Sicherheitskräfte, weniger Sponsoreneinnahmen als erhofft und geringere Ausschüttungen aus dem Financial Fairplay. Auch durch die lange Zeit fehlende Lizenzierung des Nachwuchsleistungszentrums gingen 50.000 Euro flöten.