Fußball | 3. Liga Hallescher FC verpflichtet Gladbacher Enrique Lofolomo

Der Hallesche FC hat mit Enrique Lofolomo einen 23-jährigen Defensivstrategen für die Mittelfeldposition zentral vor der Abwehr verpflichtet, der von Borussia Mönchengladbach an die Saale wechselt und beim Trainingsauftakt am Mittwoch bereits zur Mannschaft stößt. Das teilte der Drittligist am Dienstag mit.