Sieben Teams sind neu in der Liga, aber nur eine Mannschaft ist ein absoluter Neuling: Der SSV Ulm feiert Drittliga-Premiere. Die weiteren Aufsteiger aus der Regionalliga, SC Preußen Münster, die SpVgg Unterhaching (setzte sich in der Relegation gegen Energie Cottbus durch) und der VfB Lübeck, sind Rückkehrer. Gleiches gilt für die drei Absteiger aus der 2. Bundesliga - Arminia Bielefeld, SSV Jahn Regensburg und SV Sandhausen. Mit Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue und dem Halleschen FC sind nur noch drei mitteldeutsche Vereine in der dritthöchsten Liga vertreten. Der FSV Zwickau musste den bitteren Gang in die Regionalliga antreten.