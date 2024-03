Sportpsychologe Lense: Diese Hebel muss Dynamo Dresden im Aufstiegsrennen umlegen

Strauchelt Dynamo noch im Aufstiegskampf? Die aktuellen Drittliga-Zahlen sprechen nicht gerade für die Schwarz-Gelben. In der Formtabelle der vergangenen fünf Spiele sind die Dresdner nur Tabellen-16. Zudem hat Dresden die größte Diskrepanz zwischen herausgespielten Chancen und erzielten Toren.

Was die Sache nicht gerade einfacher macht: am kommenden Samstag muss das Team von Trainer Markus Anfang zu Preußen Münster (14 Uhr im Audio-Livestream und Ticker) – der Aufsteiger ist das Team der Stunde. Die vergangenen fünf Spiele wurden allesamt gewonnen. Mit einem Sieg könnte das Team von Trainer Sascha Hildmann an Dynamo vorbeiziehen und auf einen Aufstiegsplatz springen.