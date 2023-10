Nach dem verkorksten Saisonstart sah sich der Vorstand des HFC am Montag (23. Oktober) genötigt, in einer Stellungnahme der sportlichen Leitung rund um Ristic und Sportdirektor Thomas Sobotzik den Rücken zu stärken und zeitgleich die Fans zu beruhigen. Zu eklatant seien die Ausfälle zu Beginn der Spielzeit gewesen, doch die Vereinsoberen hätten Vertrauen in den Kader als auch in die sportliche Leitung. Das sei "eine schöne Sache" gewesen, findet der Trainer, aber: "Meine Aufgabe ist mit der Mannschaft bestmöglich zu arbeiten und die Ergebnisse zu liefern. Darauf konzentriere ich mich. Ich kann für nichts garantieren außer dieser Arbeit."