Fußball | 3. Liga 3. Liga führt zur neuen Saison Vierten Offiziellen ein

Neuerung in der 3. Liga: Zur kommenden Saison wird es vier Unparteiische bei jedem Spiel geben. Damit will der DFB die Professionalität in der 3. Liga vorantrieben und hitzige Situationen am Spielfeldrand besser unter Kontrolle gebracht werden.