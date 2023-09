Es ist wieder Pokalzeit in Sachsen-Anhalt. Am kommenden Wochenende wird die zweite Hauptrunde im FSA-Pokal ausgespielt. Mit dem Halleschen FC steigt auch der Topfavorit ins Geschehen ein. Deshalb sind am Sonntag (10. September) alle Augen auf den VfB 1906 Sangerhausen gerichtet, der dem Drittligisten im Friesenstadion einen gebührenden Empfang bereiten will. Angepfiffen wird die Partie 14 Uhr, "Sport im Osten" begleitet die Partie im Livestream (auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App.