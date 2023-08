Am Samstag (2. September, 16:30 Uhr live im Audiostream und Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) muss der FC Erzgebirge Aue schon wieder auswärts ran. Der Gegner diesmal: 1860 München. Vor ausverkauftem Haus an der Grünwalder Straße will Veilchen-Coach Pavel Dotchev die positive Stimmung im Team bestätigen.