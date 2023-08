Ungeduld lag in der Stimme von Joshua Schwirten, als er nach dem Auer 2:1-Heimsieg am Mittwochabend (23.08.2023) gegen Sandhausen vor der Fernsehkamera stand. Der Matchwinner der Partie sollte erklären, wie es denn so sei, gleich im ersten Spiel als Fußballprofi und nur acht Minuten nach der Einwechslung das entscheidende Tor des Spiels zu erzielen. "Wahnsinn", erklärte der 21-Jährige. Und dann ganz ungeduldig: "Ich würde jetzt gern zu den Fans gehen, wenn es okay ist."