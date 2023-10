Der 47-Jährige habe seine Spieler auf das besondere Auswärtsspiel eingestellt. "Es ist schon eine Bundesligakulisse, das muss man so sagen. Wir spielen zuhause aber auch vor richtig guter Stimmung und müssten langsam damit klar kommen." Einer, der sich bestens im Rudolf-Harbig-Stadion auskennt, ist Sven Müller. Der Keeper trat im Sommer den umgekehrten Weg von Tom Zimmerschied an und wechselte von der SGD nach Halle. Wichtig in Dresden sei, "sich auf sein Spiel zu konzentrieren, so gut wie möglich alles andere auszublenden, egal wie laut der K-Block wird. Wenn wir ein Tor schießen, spielt alles in unsere Karten." Wenn es so simpel läuft, winkt dem HFC der erste Dreier seit Mitte April.