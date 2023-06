Die SGD war erst kürzlich aufgrund "unsportlichen Verhaltens ihrer Anhänger" in drei Spielen zu einer Strafe in Höhe von 51.050 Euro. Damals wurden die Vorfälle beim 1. FC Saarbrücken und den Heimauftritten gegen Waldhof Mannheim (2:1) gegen den SV Wehen Wiesbaden (6. Mai/3:1) geahndet. Damit steigt Dresdens Strafenkonto in dieser Saison auf rund 130.000 Euro.