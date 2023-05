Was für ein finales Drama! Der Hallesche FC verlor beim SV Wehen-Wiesbaden mit 0:1. Die Gastgeber wähnten sich damit als direkter Aufsteiger, stürmten den Rasen. Fans und Spieler lagen sich in den Armen, feierten ausgelassen und verstummten, als die Nachricht die Runde machte, dass der VfL Osnabrück das Spiel gegen Dortmund in der Nachspielzeit gedreht hat. Damit steht Osnabrück als Aufsteiger in die 2. Bundesliga fest, Wehen-Wiesbaden muss in die Relegation. Gegen wen es dort für die Hessen geht, entscheidet sich am Sonntag am letzten Zweitliga-Spieltag.