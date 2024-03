Die derzeit nur auf Tabellenrang 14 platzierten Probstheidaer haben sportliche Kompetenz auf der Führungsebene dringend nötig. Der Cheftrainerposten ist vakant und die Kaderplanung für die nächste Saison liegt brach. Vor knapp einem Monat musste Almedin Civa, der dreieinhalb Jahre Cheftrainer und Sportdirektor in Personalunion war, aufgrund der anhaltenden sportlichen Misere in der laufenden Saison gehen. Seit Civas Entlassung führen dessen vorherige Co-Trainer Tomislav Piplica und Robin Hintz interimsmäßig die Mannschaft.



Wachsmuth, der aktuell noch als Fußball-Experte für Sport im Osten und Magenta Sport tätig ist, sollte nach Initiative von Loks Ex-Präsident Torsten Kracht bereits um den Jahreswechsel herum in die sportliche Leitungsebene rücken. Kracht allerdings wurde nach anhaltenden internen Querelen im Februar vom Aufsichtsrat abberufen. Der Kontakt zwischen Verein und dem gebürtigen Thüringer Wachsmuth riss jedoch nicht ab. Nun folgte die Einigung.