Die Gastgeber gingen schon früh in Front. Top-Torjäger Christian Beck stellte nach feiner Zuarbeit von Amar Suljic und Chris Reher bereits nach vier Minuten auf 0:1 aus chemischer Sicht. Die BSG versuchte danach viel nach vorne, doch auf frisch gewässertem Geläuf mangelte es an Präzision. Die besseren Chancen hatte Dynamo: Suljic hätte nach elf Zeigerumdrehungen per Kopf das zweite Tor markieren können, Joey Breitfeld kam in der 22. Minute im BSG Strafraum zu Fall, doch Schiedsrichter Chris Rauschenberg zeigte zurecht an: Ball gespielt. So blieb es bei der knappen Führung für Dynamo, die Lucas Surek um ein Haar egalisiert hätte. Doch der Leutzscher Außenverteidiger schob den Ball freistehend aus kurzer Distanz am Tor vorbei (37.). Quasi im direkten Gegenzug kam der BFC zu einer Ecke, die Reher zum 0:2 nutzte, nachdem Beck zunächst lediglich den Pfosten getroffen hatte (38.).