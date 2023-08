Was für eine Dramatik. Gut 80 Minuten lang deutete in der Zwickauer GGZ Arena nichts daraufhin, dass zwischen dem FSV Zwickau und Viktoria Berlin am Freitagabend noch ein Tor fallen würde. Dann brachte Lucas Albers (83.) den FSV kurz vor Schluss in Führung und bejubelte den sicher geglaubten Siegtreffer mit einem Salto, bevor der eingewechselte Berliner Fatih Baca (90. + 4) in der bereits abgelaufenen Nachspielzeit für die Gäste ausglich. Das 1:1 (0:0) ist aus Zwickauer Sicht aufgrund des Spielverlaufs extrem unglücklich, geht aber wegen der ausgeglichenen Spielanteile in Ordnung.