Beide Teams hielten sich nicht lange bei der Vorrede auf. Los ging es vor knapp 4.000 Zuschauern mit einem ordentlichen Tempo, wobei die Greifswalder etwas mehr in die Offensive investierten. Chemie stand sicher und versuchte es mit gelegentlichen Nadelstichen. Nach Ecken lagen die Gastgeber vorn, die Greifswalder mit den gefährlicheren Abschlüssen. In der 28. Minute knallte Coskun das Leder an die Latte des Chemie-Gehäuses, drei Minuten später stieg Adewole am höchsten und traf per Kopf den Querbalken.