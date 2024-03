Nachdem die Partie gegen Mitte des ersten Durchgangs gänzlich verflacht war, zogen die Hausherren vor der Pause nochmal etwas das Tempo an. Und die Grün-Weißen merkten schnell, dass wenn sie es versuchten, sich ihnen stets auch Räume ergaben. Denis Jäpel nutzte einen dieser Räume, um in der 37. Minute einen guten Distanzschuss abzugeben, der nur knapp neben dem Tor landete. Noch gefährlicher wurde es vier Minuten vor der Pause: Kirstein hatte sich in Folge eines Eckstoßes in bester Position eine Abschlussmöglichkeit ergeben – doch der Stürmer jagte das Leder über den Querbalken (41.), sodass es vorerst beim torlosen Zwischenstand blieb.