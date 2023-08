Beide Teams begannen auf Augenhöhe. Auch wenn Zwickaus Spiel klassisch dem eines Auswärtsteams und Außenseiters glich, meint: Die Westsachsen ließen die Erfurter kommen, konterten, pressten, gaben viel. Doch das spielstärkere Teams kam aus der Blumenstadt. In der zehnten Minute schloss Michael Seaton erstmals gefährlich ab. In der 22. ging Caniggia Elva im Zwickauer Strafraum zu Boden, doch Schiri Patrick Kluge zeigte an: Weiterspielen. Eine strittige Situation. Vier Zeigerumdrehungen später kombinierten die Gastgeber ansehnlich, Sidny Lopes Cabral stand frei vor FSV-Keeper Lucas Hiemann, doch brachte das Leder nicht am Torhüter vorbei. Zwickau agierte in der Folge mutiger, aber aus einem eigenen Angriff kam dann der Bumerang: Konter RWE, Elva mit dem Pass in die Gasse zu Seaton, der kurz vor dem Pausenpfiff die Führung für die Thüringer markierte. Verdient, aber zu dem Zeitpunkt glücklich.