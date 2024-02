Nach Irfan Brando und Cemal Kaymaz hat die BSG Chemie Leipzig auf den letzten Drücker mit Luca Marino noch einen dritten Akteur in diesem Winter nach Leutzsch geholt. Den Transfer des 24-Jährigen von der VSG Altglienicke machten die Grün-Weißen am Vormittag (2. Februar) des anstehenden Heimspiels gegen Rot-Weiß Erfurt (18 Uhr im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) offiziell.