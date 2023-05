Die aktuelle Regionalliga-Saison ist noch nicht beendet, da arbeitet der FC Carl Zeiss Jena bereits intensiv am Fundament für die kommende Spielzeit. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wurde der Vertrag mit Kapitän Bastian Strietzel verlängert. Das neue Arbeitspapier hat eine Laufzeit bis Sommer 2024 und nach Angaben des FC Carl Zeiss auch eine Option für eine weitere Saison.

Der 24 Jahre alte Abwehrspieler kam vor zwei Jahren vom FSV Zwickau nach Jena und stand seit dem in 71 Spielen auf dem Platz. Er freue sich darauf, "in dieser Konstellation, in diesem Team, das zu sehr großen Teilen zusammengehalten wurde, weiter zu machen", wird Strietzel in einer Pressemeldung des Vereins zitiert.