Fußball | Regionalliga Lok Leipzig gegen Carl Zeiss Jena: Das "kleine Finale" vor dem Saison-Höhepunkt

Hauptinhalt

33. Spieltag

Zwei Schwergewichte, viel Tradition und viele Gemeinsamkeiten in dieser Saison: Für Lok Leipzig und Carl Zeiss Jena glich die Saison einer Achterbahnfahrt. Für die Meisterschaft fehlte beiden die Konstanz, im Pokal ist der Titel für beide Teams noch drin. Vor den großen Finals am Tag der Amateure am 3. Juni geht es am Sonntag (13 Uhr im Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) um Statements, Prestige und den Platz in der Abschlusstabelle.