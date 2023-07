Der 1,92 m große Ulrich war in der Kaderschmiede von Hansa Rostock groß geworden und wurde von Ostseestädter nach der U19 für zwei Jahre zum Berliner AK ausgeliehen. In der Hauptstadt brauchte der Sturmriese ein Jahr Anlauf, überzeugte in seinem zweiten Jahr aber mit acht Toren in 35 Spielen. Nach dem Leih-Ende wechselte er letzte Saison zum CFC.