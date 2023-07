Ampadu ist vor allem im offensiven Mittelfeld zu Hause und hat mit seinen 21 Jahren bereits 33 Einsätze in der Regionalliga Südwest. Dort blieb er in der Rückrunde 2022/23 jedoch ohne Einsatz. Auch seine künftigen Kollegen Jan Koch und Nils Lihsek, beide ebenfalls zuletzt in der Regionalliga Südwest aktiv, kennt er wohl nur aus der Theorie. Beiden stand er in der vergangenen Saison nicht persönlich auf dem Platz gegenüber.