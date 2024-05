Bildrechte: IMAGO / Matthias Koch

Das Engagement von Stefan Reisinger endet damit im Anschluss an das Landespokalfinale am Wochenende gegen Halberstadt nach knapp zwei Monaten. Trotz eines kurzzeitigen Aufbäumens konnte der neue Mann an der Seitenlinie den Abstieg in die Regionalliga nicht verhindern. Die Nordost-Staffel wäre für den Niederbayer komplettes Neuland gewesen.