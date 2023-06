"Die Atmosphäre hat mir von Tag eins an super gefallen, und es ist ein tolles Gefühl, zu wissen, dass so ein Traditionsverein von so tollen Fans unterstützt wird", so Rieger laut Mitteilung des Vereins. Trainer Almedin Civa lobt die Qualitäten des Neuzugangs: "Er ist ein spielstarker Außenspieler, der rechts sowohl in der Defensive aber auch offensiv zu Hause ist."