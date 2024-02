Zum Abschluss des 21. Spieltags geht es für Chemie Leipzig am Sonntag (13 Uhr im Livestream bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) in den hohen Norden. Die Leutzscher - das Team mit den wenigsten Spielen (16) - gastieren beim FC Hansa Rostock II - dem Team mit den meisten Spielen (20). Dass die Hansa-Bubies Letzter sind, liegt vor allem an ihrer Auswärtsschwäche. Zwölf der 13 Zähler wurden im schmucken Ostseestadion eingetütet. Auch wenn es wohl kein Spaziergang wird, als Favorit reist Chemie definitiv an.