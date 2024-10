Dort hat sich auch der ZFC Meuselwitz einsortiert. Die Schützlinge von Georg-Martin Leopold ließen zu Saisonbeginn sehr viel vermissen. Mit einem Mini-Kader am Start schwante Böses. Doch die Ostthüringer, die sich seit Jahren in der Liga etabliert haben, rissen das Ruder herum, feierten in Plauen (3:2) sowie Erfurt (1:0) Big Points und gewannen zuletzt glücklich gegen Viktoria Berlin. Dreh- und Angelpunkt im Spiel des ZFC ist Luca Bürger, Sohn von Jena-Trainer Henning. Einen, wie Luca, könnte Henning gerade gut in seinen Reihen gebrauchen ...