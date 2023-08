Auf drei Positionen musste Fabian Gerber sein Team verändern. Romarjo Hajrulla, Kay Seidemann und Robbie Felßberg fehlten wegen Verletzung oder Krankheit. Dafür rückten Robin Fabinski, Michael Seaton und Noa-Gabriel Simic in die Startelf, die sich bei brütender Hitze im Poststadion zunächst schwer tat. Die Berliner hatten einen ordentlichen Riegel aufgebaut, unterbanden in den ersten 35 Minute jeden gefährlichen Angriff von RWE. Und hatten selbst zumindest ein, zwei Halbchancen auf ihrer Seite. So dauerte es bis zur 38. Minute, als Malcolm Badu auf Maximilian Pronichev durchsteckte, der Stürmer aber am Keeper und einem Berliner Abwehrspieler scheiterte.

Im ersten Durchgang musste die Erfurter Defensive auch auf der Hut sein. Bildrechte: Matthias Koch