Wenn es in der aktuellen Spielzeit bei der BSG an etwas mangelt, ist es die offensive Durchschlagskraft. Die Leutzscher haben in acht Spielen nur sieben Tore erzielt und sind damit derzeit zusammen mit Viktoria Berlin die drittschlechteste Offensive in der Regionalliga Nordost.

Co-Trainer Torsten Mattuschka (VSG Altglienicke) und Trainer Miroslav Jagatic (BSG Chemie Leipzig) verstehen sich prächtig. Bildrechte: imago images / Matthias Koch