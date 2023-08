Beide Mannschaften hielten sich nicht lange bei der Vorrede auf und gingen gleich zur Sache. Cottbus glänzte mit maßgeschneiderten Angriffen, Chemie hielt mutig dagegen und wurde in der neunten Minute mit dem Führungstreffer belohnt. Mauer erzwang einen Eckball. Diesen brachte Mast nach innen, wo Horschig goldrichtig stand und aus Nahdistanz einköpfte. Die Cottbuser schüttelten sich kurz und antworteten mit wütenden Angriffen. Oesterhelweg (11.) hatte das 1:1 auf dem Fuß, scheiterte aber am glänzend reagierenden Bellot. Und in dem Takt ging es weiter, der Druck der Lausitzer wurde immer größer.

In der 22. Minute mussten die Chemiker in höchster Not vor Heike klären, der sich in aussichtsreiche Schussposition gebracht hatte. Nach 38 Minuten wurden Schüsse von Schüsse von Oesterhelweg und Halbauer geblockt, die Kugel wollte einfach über die Linie. Auch nicht kurz vor der Pause, als der Ball zunächst an die Latte des Chemie-Tores klatschte und danach Horschig bei einem Schuss von Oesterhelweg mit der Hüfte auf der Linine abwehrte. Eine unglaubliche Szene. Mit der Führung für Chemie ging es in die Kabinen.