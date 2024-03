Der NOFV hat bereits ein Ermittlungsverfahren zu den Vorfällen in Jena eingeleitet. Auf beide Clubs kommt wohl eine Strafzahlung zu. Die Zahlungen sind unter anderem der Grund, warum Gerber der Idee, ohne Gäste-Fans zu spielen, nachgeht. Allein in der vergangenen Saison musste Erfurt 70.000 Euro an Strafen zahlen.

Der Manager hofft auf Unterstützung durch den NOFV und peilt einen - womöglich unwahrscheinlichen - Konsens in der Liga an. "Man kann reden, wie man will. Man kann an die Vernunft appellieren", sagte Gerber. "Die Erfahrung hat gezeigt: Ändern wird sich nichts. Das ist diesen Leuten egal. Für sie ist das Stadion eine Bühne, um Gewalt auszuleben."