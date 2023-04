Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr, nach wenigen Sekunden vergab Serkan Dursun die erste Chance für den BAK. Doch auch Jena spielte von Beginn an munter mit - und ging sofort in Führung: Einen Eckball von Justin Petermann köpfte Jan Dahlke zum 0:1 ins Tor (5.). Auf einmal waren die Hauptstädter völlig von der Rolle: Shinji Yamada bugsierte den Ball nach einer weiteren Ecke unglücklich ins eigene Tor zum 0:2 (13.). Und nur zwei Minuten später war es wieder Dahlke, der per Kopf den frühen Doppelpack schnürte - 0:3 nach nur 15 Minuten!