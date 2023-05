Viel änderte sich nach der Pause nicht. Beide Teams versuchten Fehler zu vermeiden, pressten ohne Ball stark und verhinderten so Chancen. Die besseren Abschlüsse hatten die Gäste, die nur mit 15 Mann nach Thüringen gereist waren. Sperren, Verletzungen und Krankheiten seien der Grund, sagte SVB-Coach Markus Zschiesche nach dem Spiel dem MDR.

Die beste Chance für enttäuschende Gastgeber hatte Justin Schau in der 69. Minute. Nach toller Vorarbeit vom eingewechselten Vasilios Dedidis haute der gebürtige Jenaer aber über den Ball. So plätscherte das Spiel dem Ende entgegen. René Klingbeil versuchte es noch mit einigen Wechseln, doch Impulse brachte sein Team nicht mehr auf den Platz. Stattdessen hatte Jena Glück, dass Frahn und Janne Sietan in der 88. Minute nicht doch noch das goldene Tor schossen.