Wie schon gegen Greifswald geriet Lok früh in Rückstand: Bereits in der 4. Minute brachte Qela die Gastgeber mit einem Distanzschuss in Führung. Nur drei Minuten später wurde Hoffmann von Tahsin Cakmak mit einem Steckpass in Szene gesetzt und erhöhte auf 2:0 (6.). Lok agierte in der Defensive total planlos, was von Qela fast mit dem 3:0 bestraft wurde - doch er vergab die 100-Prozent-Chance (12.).