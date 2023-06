Lok Leipzig startet mit Torfestival in die Saisonvorbereitung

Die BSG Chemie Leipzig hat ihr zweites Testspiel derweil verloren. Die Mannschaft von Miroslav Jagatic traf in Berßel in Sachsen-Anhalt auf den ambitionierten FSV Schöningen um Top-Neuzugang Christian Beck. Der Oberligist aus Niedersachsen ging schnell durch Tore von Niklas Kühle (3. und 9. Minute) in Führung. Timo Mauer verkürzte nach einer viertel Stunde, ehe Lucas Surek kurz vor der Pause per Eigentor den Endstand markierte. Bereits am Freitag spielten die Grün-Weißen bei Stadtligist Olympia Leipzig zur Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes. Etwa 200 Interessierte verfolgten einen 4:0-Sieg des Favoriten aus Leutzsch. Die Tore erzielten die Neuzugänge Justin Marcel Gröger und Elias Oke, sowie BSG-Eigengewächs Yusuf Dogan und Lucas Surek.