Somit hat der Coach fast die Qual der Wahl, wollte sich aber nicht in die Karten schauen lassen. Ob es, wie in Erfurt, mit Dreierkette oder eben mit vier Mann in der Abwehr losgeht, wird man sehen. Nur so viel: "Wir haben ein festes Gerüst, ansonsten sind wir sehr variabel." Klingt nach der ein oder anderen Veränderung in der Startelf am Sonntag. Das große Ziel ist der zweite Heimsieg.