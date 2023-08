Die Gäste waren in Durchgang zwei dann etwas weniger präsent und konzentrierten sich vermehrt auf die Defensive. Auch der eingewechselte Michel Ulrich, unter der Woche noch vom ZFC verpflichtet, konnte offensiv nicht mehr in Erscheinung treten. Zwar war das Team von Trainer Leopold nicht chancenlos, aber die besten Abschlüsse hatten klar die Gastgeber - nur oft fehlte der letzte Punch nach guten Hereingaben.

Berlin belohnte sich auch im weiteren Spielverlauf nicht für sein Chancenplus und scheiterte auch teils an aufopferungsvollen Meuselwitzern wie Rene Eckhardt, der im Grätschen einen strammen Schuss abblockte (66.). Die beste Gelegenheit der Thüringer in Halbzeit zwei hatte Andy Trübenbach auf dem Fuß, der aus der Drehung aus 16 Metern aber an Keeper Robert Kwasigroch scheiterte (76.). Die letzten Minuten mutierten für Meuselwitz zu einer Zitterpartie, doch die Abwehr hielt und sorgte für den nächsten Punktgewinn gegen ein Berliner Team in dieser Saison.