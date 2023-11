Die Saison vom FC Energie Cottbus (2.) läuft bislang nach Plan. Auch wenn hin und wieder Punkte liegen gelassen wurden, die eigentlich eingesackt werden sollten, ist die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz mit zwei Punkten Rückstand auf den Greifswalder FC in Schlagdistanz zum Tabellenführer. Schon am kommenden Spieltag könnte der FCE den Platz an der Spitze einnehmen. Nötig ist dafür, neben einer Pleite von Greifswald in Zwickau, ein Sieg gegen den BFC Dynamo am Samstag (25. November, 16:00 Uhr live im MDR-FERNSEHEN).