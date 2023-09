Am Samstag (13 Uhr im Live-Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) müssen die Thüringer beim Aufsteiger in Eilenburg eine Reaktion zeigen, auch um Selbstvertrauen für das Thüringenderby am kommenden Wochenende gegen Carl Zeiss Jena zu tanken. Gerber fordert vor dem Premierenduell in Eilenburg – es ist das erste Mal, dass beide Vereine aufeinandertreffen – einen mutigen Auftritt: "Ich erwarte, dass wir unsere Stärken auf den Platz bringen, gierig sind und aggressiv in die Zweikämpfe gehen."

RWE-Trainer Fabian Gerber Bildrechte: IMAGO/Christian Heilwagen