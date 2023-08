Beim 2:1-Auftaktsieg der Filmstädter gegen den ZFC Meuselwitz war ein Eilenburger Spion live dabei – und der sah das, was Prüfer ohnehin wusste: Babelsberg setzt auf hohes Angriffspressing, überragende Physis und die nötige Portion Härte in den Zweikämpfen. Die Mannschaft aus Potsdam ist personell top-besetzt, spielt finanziell in einer anderen Liga – so wie fast alle Teams in der höchsten Amateurspielklasse, die schon lange keine Liga für Amateure mehr ist, und reist als Favorit nach Eilenburg.