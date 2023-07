Ab Freitag rollt der Ball wieder in der Regionalliga Nordost. Nachdem in den letzten beiden Jahren der Meister jeweils in die Aufstiegsspiele gegen einen Kontrahenten aus dem Norden bzw. Bayern musste und scheiterte, ist in der kommenden Spielzeit der Aufstieg sicher. Was der BFC Dynamo (2022) und Energie Cottbus (2023) nicht schafften, wird im kommenden Sommer wieder möglich sein: als Meister geht es hoch in die 3. Liga.