Drei Niederlagen in Folge, nur neun Punkte auf dem Konto: Die Stimmung könnte beim 1. FC Lok Leipzig wahrlich besser sein. Aussagen von Präsident Torsten Kracht gießen zusätzlich Öl ins Feuer. Sie treffen Trainer Almedin Civa hart. Und jetzt kommt am Samstag (14:05 Uhr live im MDR und in der "SpiO"-App) der BFC Dynamo mit seinem neuen Trainer Dirk Kunert.

Zum ersten Mal in seiner mehr als dreijährigen Amtszeit beim 1. FC Lok Leipzig hat Almedin Civa drei Spiele in Folge verloren. Das ärgert den Coach, der auch Sportlicher Leiter ist. Doch richtig tief trafen Civa die kritischen Worte des Präsidenten, der in Interviews mit der "Leipziger Volkszeitung" (20.09.2023) und dem FCL-Podcast "Lokcast" Mannschaft und Trainer kritisierte. In der "LVZ" warf Kracht der Mannschaft vor, nie am Leistungsmaximum gespielt zu haben. Im "Lokcast" legte der frühere Bundesliga-Profi Kracht nach: "Ich muss als Trainer mehr tun, ich muss als Mannschaft mehr tun" und erklärte: "Vielleicht muss mal ein paar taktische Dinge mehr trainieren, vielleicht muss ich einen Schritt mehr gehen im Training."