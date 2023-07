Lok Leipzig geht mit viel Euphorie und gewissen Erwartungen an die eigene Mannschaft in die kommende Fußball-Regionalliga-Saison. Zum Start duellieren sich die Blau-Gelben am Freitag (19:00 Uhr/Live-Ticker in der SpiO-App) mit der VSG Altglienicke. In der vergangenen Spielzeit landeten beide im Verfolgerfeld von Meister Cottbus.