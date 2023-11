Cottbus-Coach Claus-Dieter Wollitz, dessen Team nach einem 4:0-Sieg gegen Babelsberg wieder Spitzenreiter der Liga ist, hat trotz der Probleme von Lok großen Respekt vor den Blau-Gelben. "Sie sind sportlich gerade in einer etwas schwierigen Phase (...) Trotzdem haben sie in den Heimspielen gegen Erfurt gewonnen, haben gegen den BFC unentschieden gespielt, gegen Hertha II 1:3 zurückgelegen und noch 3:3 gespielt. Also Zuhause spielen sie schon sehr ordentlich." Dem Spitzenreiter drohen in Leipzig einige Ausfälle. So konnten die angeschlagenen Paul Milde, Tobias Hasse und Phil Halbauer nicht am Training teilnehmen. "Wir hatten nur 13 gesunde Feldspieler. Aktuell kann ich noch nicht sagen, wer Samstag mit nach Leipzig kommt."

