Der Aufsteiger sei in einem Rausch, den der Trainer der Blumenstädter fix einnorden will. Vor einem gut gefüllten Steigerwaldstadion möchte Gerber Euphorie nur bei seiner Truppe aufkommen lassen. Die Hansa-Amateure will er mit Videoanalyse und guter Vorbereitung seines Teams abkochen. Wie es mit viel Euphorie als Aufsteiger in der Regionalliga laufen kann, dass hat RWE in der vergangenen Saison eindrucksvoll aufgezeigt. Die Thüringer spielten lange um die Meisterschaft mit, auch wenn ihnen gegen Ende die Puste ausging. In der Sommerpause testeten die Blumenstädter gegen namhafte Gegner. Zuletzt gegen den Vizemeister Borussia Dortmund, wo die Gerber-Elf nur knapp mit 1:2 (1:0) verlor.