Lok ist seit vier Spielen ungeschlagen, hat acht Punkte eingesammelt und sich aus dem schlimmsten Abstiegsschlamassel befreit. Am Samstag (16 Uhr live im MDR FERNSEHEN und in der SpiO-App) können die Probstheidaer beim Aufstiegskandidat BFC Dynamo locker und befreit aufspielen. Die Piplica-Elf hat nichts zu verlieren. Oder doch? "Es gibt immer was zu verlieren", macht der ehrgeizige Coach klar und sagt mit Blick auf das Livespiel im MDR: "Wir wollen uns gut präsentieren. So ein Livespiel muss Motivation sein."