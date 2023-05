CFC-Coach Tiffert: "Und fehlt dann einfach der Abschluss"

Der achte Platz ist ein Stück weg von dem, was man sich in Chemnitz vorgenommen hatte. Klar war, dass der CFC nicht den Kader – vor allem in der Breite – besitzt, um ein Staffelfavorit zu sein. Doch nur 13 Siege nach 31 Spielen ist doch ein wenig dürftig. Was auffällig ist: Der CFC war gegen die Großen der Liga keineswegs chancenlos, nutzte aber die Möglichkeiten ungenügend. Wie beim 0:1 gegen die VSG Altgliniecke und zuletzt beim FC Carl Zeiss Jena.

"In den Schlüsselmomenten fehlt dann einfach der Abschluss. Gegen gute Gegner kriegst du zwei, drei klare Möglichkeiten, die musst du nutzen. Das haben wir nicht gemacht, andere schon, deshalb stehen die oben", analysierte Trainer Tiffert. Ein schwerer Rückschlag auch mit Blick auf das Pokalfinale ist natürlich auch der langfristige Ausfall von Chris Löwe. Der Mittelfeldmann zog sich in Jena einen Innenbandriss im Knie zu. "Es wird auf jeden Fall lang dauern. Das ist ein extrem wichtiger Spieler, der wird uns fehlen", so Tiffert. Außerdem muss der Coach weiter auf Max Roscher und Stephan Mensah verzichten. Der Chemnitzer Trainer Christian Tiffert vermisst den Killerinstinkt. Bildrechte: MDR

Lok-Trainer Civa:"Ich spiele nie um die Goldene Ananas"

Ganz anders die Gefühlslage beim 1. FC Lok Leipzig nach dem berauschenden Abend gegen den FSV Zwickau am Dienstag. Und auch in der Regionalliga ist Lok seit drei Spielen ungeschlagen. Geht es nach Trainer Almedin Civa, soll das auch am Freitagabend so bleiben. "Ich habe noch nie um eine Goldene Ananas gespielt. Wir wollen nach Chemnitz fahren und was holen. Wir können die Saison richtig veredeln. Dann kommen noch Jena und Babelsberg und danach können wir uns über das Finale unterhalten", erklärte der Coach im Interview mit dem Verein. Und auch Tiffert sind die starken Auftritte von Lok zuletzt nicht entgangen. "Sie waren schon immer gut, sind jetzt aber besser geworden. Und sie haben einen Torjäger, das ist eine ganz große Stärke." Die beiden besten Knipser: Djamal Ziane (li.) und Felix Brügmann Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports

Ziane rettet im Hinspiel den Punkt